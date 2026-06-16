<p>Francja \u2013 Senegal to jeden z najciekawszych mecz\u00f3w wtorku na M\u015a 2026. Tr\u00f3jkolorowi rozpoczn\u0105 turniej spotkaniem z reprezentacj\u0105, kt\u00f3ra ju\u017c kiedy\u015b sprawi\u0142a im jedn\u0105 z najbardziej bolesnych mundialowych niespodzianek. Mecz zaplanowano na godz. 21:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-16\/mundial-2026---francja---senegal,3057000" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93264905\/francja-senegal-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-1662026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Spotkanie b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 r\u00f3wnie\u017c w TVP1.<\/p>