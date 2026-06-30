<p>Francja \u2013 Szwecja to drugi wtorkowy mecz 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. Francja wygra\u0142a grup\u0119 I, a Szwecja zaj\u0119\u0142a trzecie miejsce w grupie F i awansowa\u0142a do fazy pucharowej jako jeden z najlepszych zespo\u0142\u00f3w z trzecich miejsc. Spotkanie rozpocznie si\u0119 30 czerwca o godz. 23:00. Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-30\/mundial-2026---116f-6---francja---szwecja%2C3096305" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265420\/francja-szwecja-na-zywo-transmisja-meczu-116-finalu-ms-online-live-stream-3062026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>