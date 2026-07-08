<p>Telewizja Polska poka\u017ce wszystkie mecze \u0107wier\u0107fina\u0142owe M\u015a 2026. Rywalizacja o p\u00f3\u0142fina\u0142 rozpocznie si\u0119 w czwartek, 9 lipca, od spotkania <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-09\/mundial-2026---14f-1-maroko---francja,3123206" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Francja \u2013 Maroko<\/a>. Kolejne mecze to <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-10\/mundial-2026---14f-2-hiszpania---belgia,3127966" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hiszpania \u2013 Belgia<\/a>, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-11\/mundial-2026---14f-3-norwegia---anglia,3130867" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Norwegia \u2013 Anglia<\/a> oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-12\/mundial-2026---14f-4,3130869" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Argentyna \u2013 Szwajcaria<\/a>.<\/p>