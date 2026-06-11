<p>Mundial 2026 zaczyna si\u0119 od meczu gospodarza z dru\u017cyn\u0105, kt\u00f3ra wraca na najwi\u0119ksz\u0105 pi\u0142karsk\u0105 scen\u0119 po latach przerwy. Spotkanie Meksyk \u2013 RPA zostanie rozegrane w czwartek, 11 czerwca, na Estadio Azteca w Mexico City. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Sprawd\u017a, gdzie ogl\u0105da\u0107 mecz otwarcia M\u015a 2026, o kt\u00f3rej godzinie rozpocznie si\u0119 transmisja oraz jak wygl\u0105da zestawienie w grupie A.<\/a><\/p>