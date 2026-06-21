<p>Hiszpania \u2013 Arabia Saudyjska to jedno z najwa\u017cniejszych wydarze\u0144 niedzieli na M\u015a 2026. Hiszpanie rozpocz\u0119li mundial od remisu z Republik\u0105 Zielonego Przyl\u0105dka, a Arabia Saudyjska podzieli\u0142a si\u0119 punktami z Urugwajem. Mecz zaplanowano na godz. 18:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-21\/mundial-2026---hiszpania---arabia-saudyjska,3070905" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265079\/hiszpania-arabia-saudyjska-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2162026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Spotkanie b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 r\u00f3wnie\u017c w TVP2.<\/p>