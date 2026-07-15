<p>Telewizja Polska pokaza\u0142a pierwszy p\u00f3\u0142fina\u0142 M\u015a 2026, w kt\u00f3rym <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-14\/mundial-2026---12f-1-francja---hiszpania,3155726" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hiszpania pokona\u0142a Francj\u0119 2:0<\/a> i awansowa\u0142a do fina\u0142u. W \u015brod\u0119, 15 lipca, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-07-15\/mundial-2026---12f-2-anglia---argentyna-1-polowa,3155877" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Anglia zmierzy si\u0119 z Argentyn\u0105<\/a>. Drugi p\u00f3\u0142fina\u0142 rozpocznie si\u0119 o godz. 21:00 czasu polskiego. Mecz b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP1, TVP Sport oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/kolekcje\/mundial-2026--transmisje-meczow,3043885" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online w TVP VOD<\/a> i na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>.<\/p>