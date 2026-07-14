<p>Telewizja Polska poka\u017ce oba p\u00f3\u0142fina\u0142y M\u015a 2026. We wtorek, 14 lipca, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-14\/mundial-2026---12f-1-francja---hiszpania,3155726" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Francja zagra z Hiszpani\u0105<\/a>, a dzie\u0144 p\u00f3\u017aniej <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-07-15\/mundial-2026---12f-2-anglia---argentyna-1-polowa,3155877" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Anglia zmierzy si\u0119 z Argentyn\u0105<\/a>. Oba spotkania rozpoczn\u0105 si\u0119 o godz. 21:00 czasu polskiego i b\u0119dzie mo\u017cna je ogl\u0105da\u0107 w TVP1, TVP Sport oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/kolekcje\/mundial-2026--transmisje-meczow,3043885" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online w TVP VOD<\/a> i na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>.<\/p>