<p>Telewizja Polska poka\u017ce dwa ostatnie mecze M\u015a 2026. W sobot\u0119, 18 lipca, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-07-18\/mundial-2026---3-miejsce-francja---anglia,3155919" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Francja zmierzy si\u0119 z Angli\u0105 w spotkaniu o trzecie miejsce<\/a>. Dzie\u0144 p\u00f3\u017aniej <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-07-19\/mundial-2026---final-hiszpania---argentyna,3155929" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hiszpania zagra z Argentyn\u0105 w wielkim finale mundialu<\/a>. Oba mecze b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP1, TVP Sport oraz online w TVP VOD i na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>.<\/p>