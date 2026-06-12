<p>Kanada \u2013 Bo\u015bnia i Hercegowina to pierwszy z mecz\u00f3w drugiego dnia M\u015a 2026. Gospodarze turnieju rozpoczn\u0105 mundial przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015bci\u0105, a spotkanie zaplanowano dzi\u015b na godz. 21:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93264795\/kanada-bosnia-i-hercegowina-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-1262026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Mecz b\u0119dzie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c obejrze\u0107 w TVP1.<\/p>