<p>Kanada \u2013 Maroko to pierwszy sobotni mecz 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. Kanada w poprzedniej rundzie pokona\u0142a Republik\u0119 Po\u0142udniowej Afryki, a Maroko wyeliminowa\u0142o Holandi\u0119 po rzutach karnych. Spotkanie rozpocznie si\u0119 4 lipca o godz. 19:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-04\/mundial-2026---18f-1-kanada---maroko,3109497" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265448\/kanada-maroko-na-zywo-ms-2026-18-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-472026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>