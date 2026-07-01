<p>W \u015brod\u0119, 1 lipca, zostan\u0105 rozegrane trzy kolejne mecze 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-01\/mundial-2026---116f-8---anglia---demokratyczna-republika-konga,3099140">Anglia zmierzy si\u0119 z Demokratyczn\u0105 Republik\u0105 Konga<\/a>, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-01\/mundial-2026---116f-9---belgia---senegal,3099142">Belgia zagra z Senegalem<\/a>, a w nocy z 1 na 2 lipca <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265412\/usa-bosnia-i-hercegowina-ms-2026-116-finalu-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-272026">USA zmierz\u0105 si\u0119 z Bo\u015bni\u0105 i Hercegowin\u0105<\/a>. Sprawd\u017a, kto wyst\u0105pi dzi\u015b na mundialu i o kt\u00f3rej godzinie rozpoczn\u0105 si\u0119 spotkania.<\/p>