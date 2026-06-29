<p>W poniedzia\u0142ek, 29 czerwca, zostan\u0105 rozegrane trzy kolejne mecze 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-29\/mundial-2026---116f-2---brazylia---japonia-1-polowa%2C3093665" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Brazylia zmierzy si\u0119 z Japoni\u0105<\/a><span>, <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265395\/niemcy-paragwaj-na-zywo-transmisja-meczu-116-finalu-ms-online-live-stream-2962026" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Niemcy z Paragwajem<\/span><\/a><span>, a w nocy z 29 na 30 czerwca <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/kolekcje\/mundial-2026--mecze-na-zywo%2C3043885" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Holandia zagra z Marokiem<\/span><\/a>. Sprawd\u017a, kto gra dzi\u015b na mundialu i o kt\u00f3rej godzinie rozpoczn\u0105 si\u0119 spotkania.<br><\/p>