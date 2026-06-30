<p>We wtorek, 30 czerwca, zostan\u0105 rozegrane trzy kolejne mecze 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-2%2C399698\/2026-06-30\/mundial-2026---116f-5---wybrzeze-kosci-sloniowej---norwegia%2C3096943" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Wybrze\u017ce Ko\u015bci S\u0142oniowej zmierzy si\u0119 z Norwegi\u0105<\/a>, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-30\/mundial-2026---116f-6---francja---szwecja%2C3096305" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Francja ze Szwecj\u0105<\/a>, a w nocy z 30 czerwca na 1 lipca <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265403\/meksyk-ekwador-na-zywo-transmisja-meczu-116-finalu-ms-online-live-stream-172026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Meksyk zagra z Ekwadorem<\/a>. Sprawd\u017a, kto gra dzi\u015b na mundialu i o kt\u00f3rej godzinie rozpoczn\u0105 si\u0119 spotkania.