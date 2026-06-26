M\u015a 2026 wchodz\u0105 w kolejn\u0105 seri\u0119 decyduj\u0105cych spotka\u0144 fazy grupowej. W pi\u0105tek, 26 czerwca, o godz. 21:00 kibice zobacz\u0105 mecze Norwegia \u2013 Francja oraz Senegal \u2013 Irak. W nocy z 26 na 27 czerwca odb\u0119d\u0105 si\u0119 starcia Urugwaj \u2013 Hiszpania, Republika Zielonego Przyl\u0105dka \u2013 Arabia Saudyjska, Nowa Zelandia \u2013 Belgia i Egipt \u2013 Iran. Sprawd\u017a, kto gra dzi\u015b na mundialu i o kt\u00f3rej godzinie rozpoczn\u0105 si\u0119 mecze.