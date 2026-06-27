<p>M\u015a 2026 wchodz\u0105 w ostatni\u0105 seri\u0119 spotka\u0144 w grupach L, K i J. W sobot\u0119, 27 czerwca, o godz. 23:00 kibice zobacz\u0105 mecze <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265338\/panama-anglia-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2762026">Panama \u2013 Anglia<\/a> oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-1%2C399697\/2026-06-27\/mundial-2026---chorwacja---ghana%2C3087903">Chorwacja \u2013 Ghana<\/a>. W nocy z 27 na 28 czerwca odb\u0119d\u0105 si\u0119 starcia <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265358\/kolumbia-portugalia-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2862026">Kolumbia \u2013 Portugalia<\/a>, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-28\/mundial-2026---demokratyczna-republika-konga---uzbekistan%2C3087624">Demokratyczna Republika Konga \u2013 Uzbekistan<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265387\/jordania-argentyna-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2862026">Jordania \u2013 Argentyna<\/a> i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-28\/mundial-2026---algieria---austria%2C3090640">Algieria \u2013 Austria<\/a>. Sprawd\u017a, kto gra dzi\u015b na mundialu i o kt\u00f3rej godzinie rozpoczn\u0105 si\u0119 mecze.<br><br><\/p>