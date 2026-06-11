<p>Mistrzostwa \u015bwiata 2026 zbli\u017caj\u0105 si\u0119 wielkimi krokami, a kibice sprawdzaj\u0105 nie tylko terminarz spotka\u0144, lecz tak\u017ce informacje, kto skomentuje mecze mundialu. TVP poka\u017ce wszystkie spotkania turnieju, kt\u00f3ry odb\u0119dzie si\u0119 w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Przy mikrofonach pojawi\u0105 si\u0119 dobrze znane g\u0142osy, w tym dwa sta\u0142e duety. Oto lista komentator\u00f3w M\u015a 2026 w TVP. <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/sport\/pilka-nozna\/ms-2026-gdzie-ogladac-transmisje-wszystkich-meczow-mundialu-w-tv-i-online,93736088" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisje z tych wydarze\u0144 b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP Sport<\/a> oraz online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>