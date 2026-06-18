<p>Kto jest faworytem mundialu 2026? W\u015br\u00f3d g\u0142\u00f3wnych kandydat\u00f3w do tytu\u0142u najcz\u0119\u015bciej wymieniane s\u0105 Francja, Hiszpania, Anglia, Brazylia, Portugalia i Argentyna. Hubert Borucki wskazuje jednak dru\u017cyn\u0119, kt\u00f3ra na papierze wygl\u0105da dzi\u015b najmocniej. \u2013 Niesamowity potencja\u0142 ma Francja. Na papierze to chyba jednog\u0142o\u015bny faworyt \u2013 ocenia ekspert. I od razu zastrzega, \u017ce ten mundial mo\u017ce by\u0107 jednym z najtrudniejszych w historii.<\/p>