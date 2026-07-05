<p>Meksyk \u2013 Anglia to drugi niedzielny mecz 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. Meksyk wyeliminowa\u0142 Ekwador, a Anglia wygra\u0142a z Demokratyczn\u0105 Republik\u0105 Konga. Spotkanie rozpocznie si\u0119 w nocy z 5 na 6 lipca o godz. 2:00. <a href="Meksyk \u2013 Anglia to drugi niedzielny mecz 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. Meksyk wyeliminowa\u0142 Ekwador, a Anglia wygra\u0142a z Demokratyczn\u0105 Republik\u0105 Konga. Spotkanie rozpocznie si\u0119 w nocy z 5 na 6 lipca o godz. 2:00. DTransmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VO, na sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV. Mecz poka\u017c\u0105 TVP2 oraz TVP Sport." rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265452\/brazylia-norwegia-na-zywo-ms-2026-18-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-572026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV.<\/a> Mecz poka\u017c\u0105 TVP2 oraz TVP Sport.<\/p>