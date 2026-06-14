<p>Niemcy \u2013 Curacao to jeden z najciekawszych mecz\u00f3w niedzieli na M\u015a 2026. Czterokrotni mistrzowie \u015bwiata rozpoczn\u0105 turniej spotkaniem z debiutantem, kt\u00f3ry ju\u017c samym awansem napisa\u0142 jedn\u0105 z najbardziej niezwyk\u0142ych historii mundialu. Mecz zaplanowano na godz. 19:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-2,399698\/2026-06-14\/mundial-2026---niemcy---curacao,3051794" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Spotkanie b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 r\u00f3wnie\u017c w TVP2.<\/p>