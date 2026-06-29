<p>Niemcy \u2013 Paragwaj to drugi poniedzia\u0142kowy mecz 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. Niemcy wygrali grup\u0119 E, a Paragwaj zaj\u0105\u0142 trzecie miejsce w grupie D i awansowa\u0142 do fazy pucharowej jako jeden z najlepszych zespo\u0142\u00f3w z trzecich miejsc. Spotkanie rozpocznie si\u0119 29 czerwca o godz. 22:30. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-29\/mundial-2026---116f-3---niemcy---paragwaj,3093667" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265395\/niemcy-paragwaj-na-zywo-transmisja-meczu-116-finalu-ms-online-live-stream-2962026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV.<\/a> Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<br><\/p>