<p>Norwegia \u2013 Francja to najwa\u017cniejszy mecz ostatniej kolejki grupy I M\u015a 2026. Obie reprezentacje maj\u0105 po sze\u015b\u0107 punkt\u00f3w i s\u0105 ju\u017c pewne awansu do fazy pucharowej, ale ich bezpo\u015brednie starcie zdecyduje o pierwszym miejscu. Spotkanie rozpocznie si\u0119 w pi\u0105tek, 26 czerwca, o godz. 21:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-26\/mundial-2026---norwegia---francja,3085172" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265255\/norwegia-francja-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2662026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Rywalizacj\u0119 obejrzymy r\u00f3wnie\u017c w TVP1.<\/p>