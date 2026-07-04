<p>Paragwaj \u2013 Francja to drugi sobotni mecz 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. Paragwaj wyeliminowa\u0142 Niemcy po rzutach karnych, a Francja wygra\u0142a ze Szwecj\u0105 3:0. Spotkanie rozpocznie si\u0119 4 lipca o godz. 23:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-04\/mundial-2026---18f-2-paragwaj---francja,3109499" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265465\/paragwaj-francja-na-zywo-ms-2026-116-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-472026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>