<p>Telewizja Polska poka\u017ce trzy kolejne mecze 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. W \u015brod\u0119, 1 lipca, odb\u0119d\u0105 si\u0119 spotkania <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-01\/mundial-2026---116f-8---anglia---demokratyczna-republika-konga,3099140">Anglia \u2013 Demokratyczna Republika Konga<\/a> i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-01\/mundial-2026---116f-9---belgia---senegal,3099142">Belgia \u2013 Senegal<\/a>, a w nocy z 1 na 2 lipca <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265412\/usa-bosnia-i-hercegowina-ms-2026-116-finalu-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-272026">USA zagraj\u0105 z Bo\u015bni\u0105 i Hercegowin\u0105<\/a>. Wszystkie mecze b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenach TVP oraz online w TVP VOD i na sport.tvp.pl.<\/p>