<p>Telewizja Polska poka\u017ce dwa ostatnie mecze \u0107wier\u0107fina\u0142owe M\u015a 2026. W sobot\u0119, 11 lipca, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-11\/mundial-2026---14f-3-norwegia---anglia,3153204" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Norwegia zagra z Angli\u0105<\/a>, a w nocy z 11 na 12 lipca <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-12\/mundial-2026---14f-4-argentyna---szwajcaria,3153205" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Argentyna zmierzy si\u0119 ze Szwajcari\u0105<\/a>. Oba spotkania b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP1 i TVP Sport oraz online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> i na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>.<\/p>