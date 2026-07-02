<p>Telewizja Polska poka\u017ce trzy kolejne mecze 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. W czwartek, 2 lipca, odb\u0119dzie si\u0119 spotkanie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-02\/mundial-2026---116f-11---hiszpania---austria,3102249" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hiszpania \u2013 Austria<\/a>, a w nocy z 2 na 3 lipca <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-03\/mundial-2026---116f-12---portugalia---chorwacja,3102251" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Portugalia zagra z Chorwacj\u0105<\/a> i <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/94119819\/szwajcaria-algieria-ms-2026-116-finalu-na-zywo-transmisja-z-kamera-na-lawke-2-meczu-online-live-stream-372026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Szwajcaria zmierzy si\u0119 z Algieri\u0105<\/a>. Wszystkie mecze b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenach TVP oraz online w TVP VOD i na sport.tvp.pl.<\/p>