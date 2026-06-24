<p>W \u015brod\u0119, 24 czerwca, Telewizja Polska poka\u017ce sze\u015b\u0107 kolejnych spotka\u0144 fazy grupowej M\u015a 2026. Wieczorem odb\u0119d\u0105 si\u0119 mecze <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-1%2C399697\/2026-06-24\/mundial-2026---szwajcaria---kanada%2C3079320" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Szwajcaria \u2013 Kanada<\/a><span> oraz <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-24\/mundial-2026---bosnia-i-hercegowina---katar%2C3079056" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Bo\u015bnia i Hercegowina \u2013 Katar<\/span><\/a><span>. W nocy z 24 na 25 czerwca kibice zobacz\u0105 starcia <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-1%2C399697\/2026-06-24\/mundial-2026---szkocja---brazylia%2C3079322" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Szkocja \u2013 Brazylia<\/span><\/a><span>, <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-24\/mundial-2026---maroko---haiti%2C3079058" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Maroko \u2013 Haiti<\/span><\/a><span>, <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-2%2C399698\/2026-06-25\/mundial-2026---czechy---meksyk%2C3079706" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Czechy \u2013 Meksyk<\/span><\/a><span> i <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-25\/mundial-2026---rpa---korea-poludniowa%2C3079060" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>RPA \u2013 Korea Po\u0142udniowa<\/span><\/a><span>.<\/span><\/p>