<p>W czwartek, 25 czerwca, Telewizja Polska poka\u017ce sze\u015b\u0107 kolejnych spotka\u0144 fazy grupowej M\u015a 2026. Wieczorem odb\u0119d\u0105 si\u0119 mecze <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-1%2C399697\/2026-06-25\/mundial-2026---ekwador---niemcy%2C3082055" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ekwador \u2013 Niemcy<\/a><span> oraz <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-25\/mundial-2026---curacao---wybrzeze-kosci-sloniowej%2C3081879" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Cura\u00e7ao \u2013 Wybrze\u017ce Ko\u015bci S\u0142oniowej<\/span><\/a><span>. W nocy z 25 na 26 czerwca kibice zobacz\u0105 starcia <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-26\/mundial-2026---tunezja---holandia%2C3081881" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Tunezja \u2013 Holandia<\/span><\/a><span>, <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-1%2C399697\/2026-06-26\/mundial-2026---japonia---szwecja%2C3082057" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Japonia \u2013 Szwecja<\/span><\/a><span>, <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-1%2C399697\/2026-06-26\/mundial-2026---turcja---usa%2C3085061" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Turcja \u2013 USA<\/span><\/a><span> i <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-26\/mundial-2026---paragwaj---australia%2C3084971" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Paragwaj \u2013 Australia<\/span><\/a><span>.<\/span><br><br><\/p>