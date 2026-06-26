<p>W pi\u0105tek, 26 czerwca, Telewizja Polska poka\u017ce sze\u015b\u0107 kolejnych spotka\u0144 fazy grupowej M\u015a 2026. Wieczorem odb\u0119d\u0105 si\u0119 mecze <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-26\/mundial-2026---norwegia---francja,3085172" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Norwegia \u2013 Francja<\/a><span> oraz <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265281\/senegal-irak-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2662026" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Senegal \u2013 Irak<\/span><\/a><span>. W nocy z 26 na 27 czerwca kibice zobacz\u0105 starcia <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-27\/mundial-2026---urugwaj---hiszpania,3085176" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Urugwaj \u2013 Hiszpania<\/span><\/a><span>, <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265286\/republika-zielonego-przyladka-arabia-saudyjska-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2762026" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Republika Zielonego Przyl\u0105dka \u2013 Arabia Saudyjska<\/span><\/a>, Nowa Zelandia \u2013 Belgia i Egipt \u2013 Iran.<br><\/p>