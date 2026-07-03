<p>Telewizja Polska poka\u017ce trzy ostatnie mecze 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. W pi\u0105tek, 3 lipca, odb\u0119dzie si\u0119 spotkanie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-03\/mundial-2026---116f-14---australia---egipt,3105822" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Australia \u2013 Egipt<\/a><span>, a w nocy z 3 na 4 lipca <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-03\/mundial-2026---116f-15---argentyna---republika-zielonego-przyladka,3105824" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Argentyna zagra z Republik\u0105 Zielonego Przyl\u0105dka<\/span><\/a><span> i <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-04\/mundial-2026---116f-16---kolumbia---ghana,3109473" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Kolumbia zmierzy si\u0119 z Ghan\u0105<\/span><\/a>. Wszystkie mecze b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenach TVP oraz online w TVP VOD i na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>.<\/p>