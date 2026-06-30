Telewizja Polska poka\u017ce trzy kolejne mecze 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. We wtorek, 30 czerwca, odb\u0119d\u0105 si\u0119 spotkania <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-2%2C399698\/2026-06-30\/mundial-2026---116f-5---wybrzeze-kosci-sloniowej---norwegia%2C3096943" target="_blank" rel="noopener">Wybrze\u017ce Ko\u015bci S\u0142oniowej \u2013 Norwegia<\/a> i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-sport%2C399702\/2026-06-30\/mundial-2026---116f-6---francja---szwecja%2C3096305" target="_blank" rel="noopener">Francja \u2013 Szwecja<\/a>, a w nocy z 30 czerwca na 1 lipca <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265403\/meksyk-ekwador-na-zywo-transmisja-meczu-116-finalu-ms-online-live-stream-172026" target="_blank" rel="noopener">Meksyk zagra z Ekwadorem<\/a>. Wszystkie mecze b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenach TVP oraz online w TVP VOD i na sport.tvp.pl.