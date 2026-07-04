<p>Telewizja Polska poka\u017ce dwa pierwsze mecze 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. W sobot\u0119, 4 lipca, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-04\/mundial-2026---18f-1-kanada---maroko,3109497" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Kanada zagra z Marokiem<\/a>, a <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-04\/mundial-2026---18f-2-paragwaj---francja,3109499" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Paragwaj zmierzy si\u0119 z Francj\u0105<\/a>. Oba spotkania b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenach TVP oraz online w TVP VOD i na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>.<\/p>