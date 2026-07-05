<p>Telewizja Polska poka\u017ce dwa kolejne mecze 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. W niedziel\u0119, 5 lipca, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-05\/mundial-2026---18f-3-brazylia---norwegia,3113021" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Brazylia zagra z Norwegi\u0105<\/a>, a w nocy z 5 na 6 lipca <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-06\/mundial-2026---18f-4-meksyk---anglia,3113023" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Meksyk zmierzy si\u0119 z Angli\u0105<\/a>. Oba spotkania b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenach TVP oraz online w TVP VOD i na sport.tvp.pl.<\/p>