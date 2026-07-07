<p>Telewizja Polska poka\u017ce dwa ostatnie mecze 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. We wtorek, 7 lipca, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-07\/mundial-2026---18f-7-argentyna---egipt,3118275" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Argentyna zagra z Egiptem<\/a>, a <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-07\/mundial-2026---18f-8-szwajcaria---kolumbia,3118277" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Szwajcaria zmierzy si\u0119 z Kolumbi\u0105<\/a>. Oba spotkania b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenach TVP oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online w TVP VOD<\/a> i na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>.<\/p>