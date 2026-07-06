<p>Portugalia zmierzy si\u0119 z Hiszpani\u0105 w pierwszym poniedzia\u0142kowym meczu 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. Portugalia w poprzedniej rundzie pokona\u0142a Chorwacj\u0119, a Hiszpania wyeliminowa\u0142a Austri\u0119. Spotkanie rozpocznie si\u0119 6 lipca o godz. 21:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-06\/mundial-2026---18f-5-portugalia---hiszpania,3115767" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265498\/portugalia-hiszpania-na-zywo-ms-2026-18-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-672026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz zobaczymy tak\u017ce w TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>