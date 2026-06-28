<p>RPA \u2013 Kanada to pierwszy mecz 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. Reprezentacja Republiki Po\u0142udniowej Afryki zaj\u0119\u0142a drugie miejsce w grupie A, a Kanada by\u0142a druga w grupie B. Spotkanie rozpocznie si\u0119 w niedziel\u0119, 28 czerwca, o godz. 21:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a><span>, na <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265390\/ms-2026-116-finalu-1-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2862026" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>sport.tvp.pl<\/span><\/a>, w aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<br><\/p>