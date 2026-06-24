Szkocja \u2013 Brazylia to jeden z najwa\u017cniejszych mecz\u00f3w ostatniej kolejki fazy grupowej M\u015a 2026. Canarinhos maj\u0105 cztery punkty po remisie z Marokiem i zwyci\u0119stwie z Haiti, a Szkoci zdobyli trzy punkty. Spotkanie rozpocznie si\u0119 o p\u00f3\u0142nocy z 24 na 25 czerwca. Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-1%2C399697\/2026-06-24\/mundial-2026---szkocja---brazylia%2C3079322">TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265173\/szkocja-brazylia-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2462026">sport.tvp.pl<\/a>, w aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV. Mecz obejrzymy r\u00f3wnie\u017c w TVP1.\n