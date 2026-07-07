<p>Szwajcaria \u2013 Kolumbia to drugi wtorkowy mecz 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. Szwajcaria w poprzedniej rundzie pokona\u0142a Algieri\u0119, a Kolumbia wyeliminowa\u0142a Ghan\u0119. Spotkanie rozpocznie si\u0119 7 lipca o godz. 22:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-07\/mundial-2026---18f-8-szwajcaria---kolumbia,3118277" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265495\/szwajcaria-kolumbia-na-zywo-ms-2026-18-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-772026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>