<p>Mundial 2026 rozpocz\u0105\u0142 si\u0119 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. To najwi\u0119ksza edycja mistrzostw \u015bwiata w historii \u2013 w turnieju wyst\u0105pi 48 reprezentacji, kt\u00f3re rozegraj\u0105 \u0142\u0105cznie 104 mecze. Spotkania odbywaj\u0105 si\u0119 w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/sport\/pilka-nozna\/ms-2026-gdzie-ogladac-transmisje-wszystkich-meczow-mundialu-w-tv-i-online,93736088" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisje wszystkich mecz\u00f3w poka\u017ce Telewizja Polska.<\/a><\/p>