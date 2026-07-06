<p>Mecz USA \u2013 Belgia to druga poniedzia\u0142kowa rywalizacja 1\/8 fina\u0142u M\u015a 2026. USA w poprzedniej rundzie pokona\u0142y Bo\u015bni\u0119 i Hercegowin\u0119, a Belgia wyeliminowa\u0142a Senegal po dogrywce. Spotkanie obejrzymy w nocy z 6 na 7 lipca o godz. 2:00 w TVP2 oraz TVP Sport. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-07\/mundial-2026---18f-6-usa---belgia,3115962" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265503\/usa-belgia-na-zywo-ms-2026-18-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-772026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>.<\/p>