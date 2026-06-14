<p>W niedziel\u0119 14 czerwca Telewizja Polska poka\u017ce kolejne spotkania fazy grupowej mundialu. Najwa\u017cniejszym wieczornym meczem b\u0119dzie starcie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-2,399698\/2026-06-14\/mundial-2026---niemcy---curacao,3051794" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Niemcy \u2013 Cura\u00e7ao<\/a>, a p\u00f3\u017aniej kibice zobacz\u0105 tak\u017ce spotkanie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-14\/mundial-2026---holandia---japonia,3051444" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Holandia \u2013 Japonia<\/a> oraz nocne mecze <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">WKS \u2013 Ekwador i Szwecja \u2013 Tunezja<\/a>.<\/p>