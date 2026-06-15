<p>W poniedzia\u0142ek 15 czerwca Telewizja Polska poka\u017ce kolejne spotkania fazy grupowej mundialu. Najwa\u017cniejszym wieczornym meczem b\u0119dzie starcie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-15\/mundial-2026---hiszpania---republika-zielonego-przyladka,3054101" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hiszpania \u2013 Republika Zielonego Przyl\u0105dka<\/a>, a p\u00f3\u017aniej kibice zobacz\u0105 tak\u017ce spotkanie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-15\/mundial-2026---belgia---egipt,3054385" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Belgia \u2013 Egipt<\/a> oraz nocne mecze <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Arabia Saudyjska \u2013 Urugwaj i Iran \u2013 Nowa Zelandia<\/a>.<\/p><p><\/p>