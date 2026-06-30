<p>Pierwszy wtorkowy mecz 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026 to rywalizacja Wybrze\u017ca Ko\u015bci S\u0142oniowej z Norwegi\u0105. Wybrze\u017ce Ko\u015bci S\u0142oniowej zaj\u0119\u0142o drugie miejsce w grupie E, a Norwegia by\u0142a druga w grupie I. Spotkanie rozpocznie si\u0119 30 czerwca o godz. 19:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live%2C1\/tvp-2%2C399698\/2026-06-30\/mundial-2026---116f-5---wybrzeze-kosci-sloniowej---norwegia%2C3096943" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a><span>, na <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265401\/wybrzeze-kosci-sloniowej-norwegia-na-zywo-transmisja-meczu-116-finalu-ms-online-live-stream-3062026" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>sport.tvp.pl<\/span><\/a><span>, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV. Mecz poka\u017c\u0105 TVP2 oraz TVP Sport.<\/span><\/p>