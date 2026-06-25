Po 981 dniach czekania Neymar zn\u00f3w za\u0142o\u017cy\u0142 koszulk\u0119 reprezentacji Brazylii. Wszed\u0142 na boisko w ko\u0144c\u00f3wce meczu ze Szkocj\u0105, a p\u00f3\u017aniej, ju\u017c w szatni, rozp\u0142aka\u0142 si\u0119 z ulgi. Powr\u00f3t gwiazdora zbieg\u0142 si\u0119 z wielkim wyst\u0119pem Viniciusa Juniora, kt\u00f3ry dwoma golami poprowadzi\u0142 Canarinhos do zwyci\u0119stwa 3:0. Sprawd\u017a wyniki i poznaj najwa\u017cniejsze informacje o wszystkich meczach M\u015a 2026 rozegranych 24 czerwca.