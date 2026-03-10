<p>FC Barcelona ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Newcastle United w 1\/8 fina\u0142u Ligi Mistrz\u00f3w UEFA 2025\/2026. Duma Katalonii jest w znakomitej formie i prowadzi w tabeli LaLigi. Zesp\u00f3\u0142 z Premier League przegra\u0142 natomiast trzy z pi\u0119ciu ostatnich spotka\u0144 na krajowym podw\u00f3rku i spad\u0142 na 12. miejsce. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/92011738\/newcastle-united-barcelona-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-18-finalu-ligi-mistrzow-10032026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tekstow\u0105 relacj\u0119 na \u017cywo z meczu Newcastle United \u2013 FC Barcelona b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 od godziny 21:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>