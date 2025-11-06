<p>Legia Warszawa ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z NK Celje w meczu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Dla Inakiego Astiza b\u0119dzie to drugi mecz w roli tymczasowego szkoleniowca Wojskowych. Hiszpan przej\u0105\u0142 dru\u017cyn\u0119 po Edwardzie Iordanescu i zapowiada, \u017ce nie b\u0119dzie rewolucji w sk\u0142adzie. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89869711\/nk-celje-legia-warszawa-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-ligi-konferencji-6112025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo \u2013 w czwartek, 6 listopada, od godziny 18:45 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>