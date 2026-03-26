<p>Reprezentacja Polski zagra dzi\u015b u siebie z Albani\u0105 w p\u00f3\u0142finale bara\u017cy o awans do mistrzostw \u015bwiata 2026. Spotkanie rozpocznie si\u0119 o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-03-26\/pilka-nozna---eliminacje-mistrzostw-swiata-2026---mecz-barazowy-1-warszawa-stadion-narodowy-polska---albania,2819450" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja na \u017cywo z meczu Polska \u2013 Albania b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP1 i TVP Sport<\/a> oraz <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/92123159\/polska-albania-na-zywo-transmisja-meczu-barazy-o-ms-2026-online-live-stream-26032026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online na tvpsport.pl, w HbbTV, na smart TV i w aplikacji mobilnej TVP Sport<\/a>.<\/p>