<p>Polska \u2013 Bo\u015bnia i Hercegowina to pierwszy mecz Bia\u0142o\u2013Czerwonych w Lidze Narod\u00f3w UEFA 2026\/27. Spotkanie zostanie rozegrane w pi\u0105tek, 25 wrze\u015bnia, o godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-09-25\/pilka-nozna---liga-narodow-polska---bosnia-i-hercegowina,3349038" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a> oraz na stronie <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/95384366\/polska-bosnia-i-hercegowina-na-zywo-transmisja-meczu-1-kolejki-ligi-narodow-uefa-online-live-stream-25092026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>