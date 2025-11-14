<p>Reprezentacja Polski ju\u017c dzi\u015b zagra z Holandi\u0105 w przedostatniej kolejce eliminacji mistrzostw \u015bwiata 2026. Bia\u0142o-Czerwoni pod wodz\u0105 Jana Urbana s\u0105 w \u015bwietnej formie i walcz\u0105 o utrzymanie drugiego miejsca w grupie, natomiast Oranje mog\u0105 ju\u017c teraz przypiecz\u0119towa\u0107 awans. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja na \u017cywo z meczu Polska \u2013 Holandia od godziny 20:45 w TVP1 <\/a>i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP Sport<\/a> oraz <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89772764\/polska-holandia-na-zywo-transmisja-meczu-el-ms-online-live-stream-14112025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online na sport.tvp.pl, w HbbTV, na smart TV i w aplikacji mobilnej TVP Sport<\/a>.<\/p>