<p>Reprezentacja Polski zagra dzi\u015b z Nigeri\u0105 w meczu towarzyskim na PGE Narodowym w Warszawie. Spotkanie rozpocznie si\u0119 o godz. 20:45. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-03\/pilka-nozna---mecz-towarzyski-warszawa-stadion-narodowy-polska---nigeria,3017196" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisj\u0119 meczu Polska \u2013 Nigeria b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP1, TVP Sport<\/a> oraz <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93537758\/polska-nigeria-na-zywo-transmisja-meczu-towarzyskiego-online-live-stream-3062026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online na stronie sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej i smart TV.<\/a><\/p>