<p>Reprezentacja Polski zagra wieczorem z Now\u0105 Zelandi\u0105 w meczu towarzyskim poprzedzaj\u0105cym starcie z Litw\u0105. Pod wodz\u0105 Jana Urbana Bia\u0142o-Czerwoni zdobyli zwyci\u0119stwo i remis, a kibice licz\u0105 na kolejn\u0105 wygran\u0105. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2025-10-09\/pilka-nozna---mecz-towarzyski---chorzow-polska---nowa-zelandia,2402125" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja meczu Polska \u2013 Nowa Zelandia ju\u017c dzi\u015b od 20:45 w TVP1<\/a>, <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2025-10-09\/pilka-nozna---mecz-towarzyski---chorzow-polska---nowa-zelandia,2401622" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP Sport<\/a> oraz <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89228893\/polska-nowa-zelandia-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-09102025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online \u2013 na stronie sport.tvp.pl<\/a>, w aplikacji mobilnej, na smart TV i HbbTV.<\/p>